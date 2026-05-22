На Дону ночью 22 мая объявили угрозу применения ракет

Ночью 22 мая в Ростовской области объявили ракетную опасность. Уведомление от РСЧС пришло жителям донского региона около 21:20.

Населению было рекомендовано укрыться в безопасных местах, таких как подвальные помещения, подземные гаражи и специализированные убежища.

Согласно данным, полученным через сети мониторинга, в числе потенциально подверженных угрозе населенных пунктов оказались Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также прилегающие к ним населенные пункты.

Сообщается, что ранее в этом регионе уже объявлялась тревога, связанная с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.
Фото: Купол России
