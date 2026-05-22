Ростовчанам придется в среднем потратить 30 тысяч рублей на образ ребенка к выпускному

В конце июня в Ростове и области проходят выпускные вечера. Каждая школа выбирает дату индивидуально. Аналитики подсчитали, во сколько в 2026 году родителям обойдется собрать одного ребенка на выпускной.По результатам опроса стало известно, что родители готовы потратить на создание образа для выпускного вечера в среднем 22 тысячи рублей. 52% опрошенных родителей планируют уложиться в 15 тысяч рублей. Ещё 23% рассматривают расходы в размере от 15 до 30 тысяч рублей, а 26% готовы потратить от 30 до 60 тысяч рублей.Есть мнение, что одеть мальчика на праздник дешевле, чем девочку. Но это не всегда так. Стоимость некоторых костюмов может быть выше, чем общие расходы на платье и бьюти-услуги.Качественный костюм без рубашки в среднем стоит 30 тысяч рублей. К этому нужно добавить расходы на обувь и рубашку, это ещё примерно 7 тысяч рублей. Кроме того, потребуется стрижка. В парикмахерских цены начинаются от 700–1 500 рублей, в барбер-шопах — от 1 500–2 000 рублей. Аренда костюма обойдётся в среднем от 5 до 10 тысяч рублей.Чтобы создать идеальный образ для бала, девочкам понадобится не только вечернее платье. Стоимость такого платья может варьироваться от 15 000 до 30 000 рублей, и это лишь минимальная цена. Арендное платье будет стоить примерно от 5 000 до 10 000 рублей.Помимо платья, для бала потребуются дополнительные расходы на маникюр, причёску, макияж и обувь. Маникюр с покрытием в среднем обойдётся в 2 000 рублей. Макияж будет стоить примерно от 3 000 до 5 000 рублей. Вечерняя причёска - от 2 500 до 4 000 рублей. Хорошие вечерние туфли - от 5 000 до 10 000 рублей.Согласно данным аналитиков Авито, больше половины родителей доверяют своим детям в выборе наряда. Однако в 49% случаев образ всё же составляют сами родители. При организации празднования выпускного родители в среднем закладывают около 11 тысяч рублей на аренду площадки, банкетных залов, декор, музыку и другие расходы. Из общего числа родителей: 23% готовы потратить не более 5 тысяч рублей; 52% планируют уложиться в сумму от 5 до 15 тысяч рублей; 26% могут выделить от 15 до 30 тысяч рублей.Кроме того, родители хотят хорошо выглядеть на выпускном своего ребёнка. На образ для женщины потребуется от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от деталей. Образ для отца можно создать, потратив от 5 до 10 тысяч рублей.Таким образом, общие расходы могут значительно превысить 30 тысяч рублей. Особенно это касается семей с высоким уровнем дохода, которые могут позволить себе более значительные траты на сборы к выпускному.