Ростовчане вынуждены выходить на проезжую часть из-за опоры ЛЭП

Ростовчане обходят столб линии электропередачи по проезжей части.

Опора ЛЭП установлена посередине узкого тротуара на Черевичкина после старого моста. По утрам здесь большое количество людей идет на работу, а по дороге едут грузовые и другие машины.
Препятствие вынуждает дончан выходить за пределы тротуара на дорогу, где несутся транспортные средства.
– Как передвигаться пешеходам, если столб стоит посередине тротуара? Помимо опоры линии электропередачи с правой стороны есть еще мостовая ограда. В итоге тропинка сужается до предела, – говорит житель Пролетарского района.

Местные жители просят решить проблему, чтобы не подвергаться опасности каждый день.
Фото: Дондэй
