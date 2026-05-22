Ростовчане вынуждены выходить на проезжую часть из-за опоры ЛЭП

Ростовчане обходят столб линии электропередачи по проезжей части.Опора ЛЭП установлена посередине узкого тротуара на Черевичкина после старого моста. По утрам здесь большое количество людей идет на работу, а по дороге едут грузовые и другие машины.Препятствие вынуждает дончан выходить за пределы тротуара на дорогу, где несутся транспортные средства.– Как передвигаться пешеходам, если столб стоит посередине тротуара? Помимо опоры линии электропередачи с правой стороны есть еще мостовая ограда. В итоге тропинка сужается до предела, – говорит житель Пролетарского района.Местные жители просят решить проблему, чтобы не подвергаться опасности каждый день.