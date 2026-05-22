На Дону вечером 22 мая объявили угрозу применения БПЛА

Вечером 22 мая в Ростовской области был введен режим «Беспилотная опасность». Сигнал об этом поступил к жителям региона примерно в 20:30.

Система предупреждения о чрезвычайных ситуациях (РСЧС) настоятельно советует гражданам уйти с открытых пространств, укрыться в зданиях и избегать нахождения у окон.

Режим «Беспилотная опасность» активируется при обнаружении беспилотных летательных аппаратов у границ области. В такое время населению рекомендуется сохранять хладнокровие, держаться подальше от окон, не собираться в группы и внимательно следить за официальными сводками.

В период действия данного режима возможно временное отключение мобильного интернета. Также населению предписывается не публиковать в сети фотографии и видеоматериалы с беспилотниками.

Ранее глава региона сообщал, что в ночь на 21 мая в пяти районах области было уничтожено около тридцати дронов. К сожалению, инцидент не обошелся без последствий на земле: произошло возгорание лесного массива в Шолоховском районе.
Фото: РСЧС
