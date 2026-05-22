В Ростове жители предпочитают ходить в рестораны для настроения

В Ростове-на-Дону жители чаще ходят в рестораны для настроения. Об этом сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас.Последние годы большой популярностью в регионе пользуется аутентичная еда. На улицах города можно заметить заведения с исконно русской, казачьей направленностью. Активно развивается культура Дона. Рестораторы стараются показать многообразие донской кухни. Заметно вырос интерес посетителя к истории еды.- Можно увидеть в меню название «борщ», а можно «щи казака» - это простой наглядный пример, что привлечет посетителя больше. Ресторатору очень важно создать так называемую историю блюда. Сегодня гость очень требователен, он не хочет прийти просто покушать – он хочет получить эмоцию, поучаствовать в мастер-классе или узнать о блюде больше. Успешные рестораторы следуют такому тренду, - рассказала Ирина Гелас.Напомним, ранее директор департамента потребительского рынка Ростовской области назвала основные причины закрытия ресторанов в донской столице: налоги, услуги, «мусорная реформа», требования к обороту алкоголя и сервис. Конкурентами ресторанам стали доставка еды и стритфуд.