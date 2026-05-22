Квалификационная коллегия судей на Дону прекратила полномочия и отставку трех судей

Очередное заседание Квалификационной коллегии судей Ростовской области прошло в Ростове 22 мая. В частности, коллегия приняла решения о прекращении отставки и полномочий трех представителей судейского корпуса региона.Важно отметить, что прекращение отставки судьи – это процедура, при которой сохраняются его почетное звание, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу, несмотря на прекращение его активной деятельности на посту.В ходе заседания было принято решение о прекращении отставки Ольги Калашниковой, ранее занимавшей должность судьи Аксайского районного суда. Данное решение было мотивировано выявленными после ее ухода в отставку нарушениями, которые были допущены в период исполнения ею полномочий мирового судьи судебного участка № 13 в Таганрогском судебном районе.Согласно действующему законодательству, такие нарушения являются основанием для применения дисциплинарных мер, вплоть до досрочного прекращения судейских полномочий.Кроме того, с 1 июня 2026 года будут прекращены полномочия судьи Ростовского областного суда Ирины Кузьминовой. Это решение принято в связи с ее уходом в отставку, что соответствует положениям Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации».Также коллегия приняла решение о прекращении отставки мирового судьи судебного участка № 4 в Красносулинском судебном районе Александра Бойчука. Причиной такого решения послужило его намерение приступить к оплачиваемой деятельности, которая, согласно Закону Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», является несовместимой со статусом судьи.