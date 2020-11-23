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В Ростовской области медики выявили новых зараженных COVID-19 в 41 муниципалитете

В Ростовской области медики выявили новых зараженных COVID-19 в 41 муниципалитете
На Дону в 41 городе и районе зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщило региональное правительство.

За прошедшие сутки опасную инфекцию подхватили 313 человек. Наибольшее количество заболевших врачи выявили среди жителей донской столицы - 121 человек. В Сальском районе вирусом заразились 16 человек, а в Батайске - 13. В Новошахтинске диагноз «коронавирус» поставили 12 пациентам. По 11 человек заболели COVID-19 в Орловском и Каменском районах. В Шахтах и Аксайском районе инфицированы по 10 человек. Также новый вирус выявили у девяти жителей Тарасовского района. По восемь зараженных оказалось в Гуково и Волгодонске, а в Константиновском и Неклиновском районах коронавирус подхватили по семь человек. В Верхнедонском и Семикаракорском врачи зафиксировали по шесть случаев заболевания, в Миллеровском - 5.

Положительные тесты на COVID-19 получили по четыре жителя Зимовниковского, Каменского, Шолоховского, Зерноградского и Песчанокопского районов. В Кагальницком, Багаевском и Чертковском коронавирусом заразились по три человека. Еще по два новых случая инфицирования зафиксировано в Мамаево-Курганском, Волгодонском, Белокалитвинском, Красносулинском, Цимлянском, Милютинском районах и Азове.

Наименьшее количество зараженных медики выявили в городах Новочеркасск, Зверево, Таганрог, а также в Целинском, Азовском, Пролетарском, Егорлыкском, Ремонтненском, Мясниковском и Родионово-Несветайском районах. В этих муниципалитетах коронавирусом заболели по одному человеку.

Всего за период пандемии коронавирусом заразился 38 391 житель Ростовской области.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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