Ростов лидирует по числу человек, заболевших коронавирусом в области за сутки

Медики Ростовской области выявили новых инфицированных COVID-19 в 39 городах и районах. Наибольшее количество специалисты зафиксировали в донской столице.По состоянию на 15 декабря инфекцию подхватили еще 139 ростовчан. В Новочеркасске коронавирусом заразились 22 человека, в Волгодонске - 21, а в Азове - 17. В Миллеровском районе диагноз подтвердился у 16 человек, в Чертковском - у 12. По 11 новых заболевших выявили в Егорлыкском, Сальском, Волгодонском районах и Таганроге. В Батайске и Белокалитвинском районе с инфекцией начали бороться по девять человек.В Морозовском районе вирус подхватили восемь дончан, а в Гуково, Новошахтинске, Тарасовском, Красносулинском, Азовском, Орловском и Константиновском районах - по шесть. В Заветинском, Багаевском и Цимлянском COVID-19 заразились по пять человек, в Неклиновском и Мясниковском - по четыре. Заболели и по три жителя Шахт и Семикаракорского района.В Усть-Донецком медики зафиксировали два случая инфицирования. В Каменске-Шахтинском, Донецке, Верхнедонском, Дубовском, Каменском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском районах - по одному. Столько же заболели в Целинском, Кашарском, Боковском и Веселовском.С начала пандемии в Ростовской области выявили 45 453 дончанина с подтвержденным коронавирусом. Из них 1 702 не справились с болезнью. За последние 24 часа COVID-19 унес жизни 26 жителей региона.