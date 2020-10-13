В Ростовской области коронавирусом заразился еще 281 человек
За сутки число больных коронавирусом на Дону увеличилось на 281 человека. Об этом сообщило региональное правительство.
По состоянию на 15 октября, врачи выявили 25736 дончан с COVID-19. Из них за минувшие сутки заболел 281 человек. Кроме того, возросло количество ежедневных смертей. Так, за последние 24 часа от вируса скончались 12 человек - рекордное количество за весь период пандемии. Всего жертвами COVID-19 стали 626 жителей Ростовской области.
Напомним, с 16 октября донской регион возвращается к режиму самоизоляции. Согласно постановлению правительства, выходить из дома без надобности будет запрещено. Исключением считается медицинская помощь, выгул домашних животных, уход за родственниками, учеба и работа, вынос мусора, поход в тренажерный зал или магазин и посещение похорон. Плановые осмотры и диспансеризация будут временно недоступны даже для дончан старше 65 лет. Из плановых приемов возможными останутся только курсовое и программное лечение.
Все эти ограничительные меры связаны со стремительным распространением коронавируса - медики не справляются с нагрузкой. Притом ежедневно в Ростовской области выявляют по несколько сотен больных COVID-19, а жертвами инфекции каждый день становятся не менее девяти человек.