От коронавируса вылечился еще 241 житель Ростовской области
На Дону с коронавирусом справились более 20,5 тысячи человек. Об этом 15 октября сообщило региональное правительство.
За минувшие сутки количество выздоровевших от COVID-19 дончан увеличилось до 20 576 человек. Из них за минувшие сутки вирус поборол 241 пациент.
Опасный вирус по-прежнему не сдает позиций. Ежедневно количество зараженных продолжает увеличиваться. За последние 24 часа коронавирус выявили у 281 человека. Всего в донском регионе зафиксировали 25 736 случаев заболеваний.
Кроме того, за последние 24 часа от коронавируса скончалось рекордное количество дончан за весь период пандемии - 12 человек. Жертвами инфекции стали 626 жителей Ростовской области.
В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе власти снова ввели режим самоизоляции. С 16 октября будет запрещено выходить из дома без надобности. Исключение составили случаи обращения за медицинской помощью, учеба и работа, вынос мусора, выгуливание домашних животных, уход за родственниками, поход в тренажерный зал или магазин, посещение судебного заседания и похорон.
Также прекратятся плановые приемы в больницах, кроме программного и курсового лечения. Людям старше 65 лет запретят проходить диспансеризацию и плановые осмотры.