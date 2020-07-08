В Ростовской области количество заболевших коронавирусом превысило 10,5 тысячи
В Ростовской области продолжают выявлять заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 92 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.
Таким образом, по данным на утро 10 июля, в регионе зарегистрировано 10 533 заболевших коронавирусом.
Накануне главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев сообщил на брифинге, что в 38% случаев не удаётся установить источник заражения. Порядка 30% случаев инфицирования связаны с контактами в семье и на работе.
По словам Ковалева, на Дону уже более двух недель ежедневный прирост заболевших составляет меньше ста человек в сутки.
В России, по данным на утро 10 июля, зарегистрировано 713 936 заболевших коронавирусом. Жертвами заболевания за весь период стали 11 017 человек.