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В Ростовской области количество заболевших коронавирусом превысило 10,5 тысячи

В Ростовской области количество заболевших коронавирусом превысило 10,5 тысячи
В Ростовской области продолжают выявлять заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 92 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

Таким образом, по данным на утро 10 июля, в регионе зарегистрировано 10 533 заболевших коронавирусом.

Накануне главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев сообщил на брифинге, что в 38% случаев не удаётся установить источник заражения. Порядка 30% случаев инфицирования связаны с контактами в семье и на работе.

По словам Ковалева, на Дону уже более двух недель ежедневный прирост заболевших составляет меньше ста человек в сутки.

В России, по данным на утро 10 июля, зарегистрировано 713 936 заболевших коронавирусом. Жертвами заболевания за весь период стали 11 017 человек.

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