На "Ростов Арене" продолжают штрафовать водителей за опасную езду

фото: дондей

В Ростове некоторые приложения такси стали требовать оплату наличными. Об этом рассказала местная жительница Виктория.Она вызвала такси ночью 21 июня, но в приложении появилось уведомление о том, что оплата возможна только наличными из-за технического сбоя. В городе в это время отключился мобильный интернет.Виктория отметила, что у неё были наличные деньги, поэтому она смогла добраться до дома. В противном случае ей, возможно, пришлось бы ночевать у друзей.Власти Ростова-на-Дону отключают мобильный интернет после 23:00 до утра для повышения безопасности. В это время цены на такси могут вырасти в пять раз.Водители часто отказываются работать в такие часы из-за невозможности принимать заказы. Теперь пассажирам приходится искать Wi-Fi и наличные, чтобы вызвать такси.Если интернет отключается днём без предупреждения, пассажирам нужно всегда иметь при себе наличные деньги. Если ростовчанин задержался в городе допоздна, ему придётся идти домой пешком.