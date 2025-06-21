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На "Ростов Арене" продолжают штрафовать водителей за опасную езду

На "Ростов Арене" продолжают штрафовать водителей за опасную езду
В Ростове некоторые приложения такси стали требовать оплату наличными. Об этом рассказала местная жительница Виктория.

Она вызвала такси ночью 21 июня, но в приложении появилось уведомление о том, что оплата возможна только наличными из-за технического сбоя. В городе в это время отключился мобильный интернет.

Виктория отметила, что у неё были наличные деньги, поэтому она смогла добраться до дома. В противном случае ей, возможно, пришлось бы ночевать у друзей.

Власти Ростова-на-Дону отключают мобильный интернет после 23:00 до утра для повышения безопасности. В это время цены на такси могут вырасти в пять раз.

Водители часто отказываются работать в такие часы из-за невозможности принимать заказы. Теперь пассажирам приходится искать Wi-Fi и наличные, чтобы вызвать такси.

Если интернет отключается днём без предупреждения, пассажирам нужно всегда иметь при себе наличные деньги. Если ростовчанин задержался в городе допоздна, ему придётся идти домой пешком.
фото: дондей
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