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Тренер вратарей ФК «Ростова» Виталий Кафанов покинул пост

Тренер вратарей ФК «Ростова» Виталий Кафанов покинул пост
Виталий Кафанов покинул пост тренера вратарей ФК «Ростова». Об этом рассказали в руководстве клуба 20 июня.

- Сегодня я принял трудное во всех смыслах для себя решение – покинуть тренерский штаб футбольного клуба «Ростов». <…> Ростов-на-Дону для меня значит очень много, и часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе,- отметил Виталий Кафанов.

Кафанов - воспитанник ашхабадской школы футбольного мастерства. Он выступал за сборные Казахстана и Туркмении. В качестве тренера работал в юношеской сборной России, в сборной Казахстана, «Рубине». А с 2015 был тренером «Ростова». Виталий Кафанов уходил в «Рубин» на сезон-2018/19, а после вернулся.

В качестве тренера вратарей он провел 79 матчей в еврокубках. С 2014-го года работает школа вратарей, которая готовит тренеров. Кафанов имеет лицензию инструктора УЕФА.
Фото: ФК «Ростов».
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