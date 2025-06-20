Тренер вратарей ФК «Ростова» Виталий Кафанов покинул пост

Фото: ФК «Ростов».

Виталий Кафанов покинул пост тренера вратарей ФК «Ростова». Об этом рассказали в руководстве клуба 20 июня.- Сегодня я принял трудное во всех смыслах для себя решение – покинуть тренерский штаб футбольного клуба «Ростов». <…> Ростов-на-Дону для меня значит очень много, и часть моего сердца навсегда останется в этом прекрасном городе и клубе,- отметил Виталий Кафанов.Кафанов - воспитанник ашхабадской школы футбольного мастерства. Он выступал за сборные Казахстана и Туркмении. В качестве тренера работал в юношеской сборной России, в сборной Казахстана, «Рубине». А с 2015 был тренером «Ростова». Виталий Кафанов уходил в «Рубин» на сезон-2018/19, а после вернулся.В качестве тренера вратарей он провел 79 матчей в еврокубках. С 2014-го года работает школа вратарей, которая готовит тренеров. Кафанов имеет лицензию инструктора УЕФА.