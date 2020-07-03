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Число заболевших коронавирусом за последние сутки в Ростовской области увеличилось на 90

Число заболевших коронавирусом за последние сутки в Ростовской области увеличилось на 90
В Ростовской области за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 90 жителей. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным на 7 июля, в донском регионе зарегистрировано 10 256 случаев заболевания коронавирусом. Количество выздоровевших приблизилось к семи тысячам. В стационарах получают лечение порядка 700 пациентов. В большинстве выявленных случаев вирус протекает бессимптомно, а лечение пациенты проходят в домашних условиях под наблюдением медиков.

В городах и районах области на протяжении последних двух недель ежесуточно выявляют единичные случаи заболевания.

В России за последние сутки число заболевших увеличилось на 6 368 в 82 регионах. Таким образом, на 7 июля в стране зарегистрировано 694 230 заболевших коронавирусом. Скончались 10 494 пациента.

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