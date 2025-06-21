Стая кабанов составила компанию рыбаку на водоеме в Аксае
В Аксае Ростовской области стая кабанов присоединилась к мужчине во время рыбалки. Горожанин поделился забавными кадрами в социальных сетях.
Житель Дона отправился к водоему на рыбалку. На берегу он установил две удочки, снасти, стул и столик с едой. Но отдохнуть в одиночестве ему не удалось. Его присутствие привлекло стаю кабанов.
К мужчине подошли около десяти кабанов. Он попытался прогнать их, но они не обращали внимания на его слова.
Рыбак пошутил, что кабаны помогли ему собрать большой улов.