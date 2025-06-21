Стая кабанов составила компанию рыбаку на водоеме в Аксае

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В Аксае Ростовской области стая кабанов присоединилась к мужчине во время рыбалки. Горожанин поделился забавными кадрами в социальных сетях.Житель Дона отправился к водоему на рыбалку. На берегу он установил две удочки, снасти, стул и столик с едой. Но отдохнуть в одиночестве ему не удалось. Его присутствие привлекло стаю кабанов.К мужчине подошли около десяти кабанов. Он попытался прогнать их, но они не обращали внимания на его слова.Рыбак пошутил, что кабаны помогли ему собрать большой улов.