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Стая кабанов составила компанию рыбаку на водоеме в Аксае

Стая кабанов составила компанию рыбаку на водоеме в Аксае
В Аксае Ростовской области стая кабанов присоединилась к мужчине во время рыбалки. Горожанин поделился забавными кадрами в социальных сетях.

Житель Дона отправился к водоему на рыбалку. На берегу он установил две удочки, снасти, стул и столик с едой. Но отдохнуть в одиночестве ему не удалось. Его присутствие привлекло стаю кабанов.

К мужчине подошли около десяти кабанов. Он попытался прогнать их, но они не обращали внимания на его слова.

Рыбак пошутил, что кабаны помогли ему собрать большой улов.
Фото: соцсцети
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