Под Ростовом возле ТЦ «Мега» построят жилой комплекс со школой и детсадами

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В Аксайском районе Ростовской области возле «Меги» компания-застройщик «ССК» возведет новый жилой комплекс. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было заключено соглашение о строительство. Его подписали врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и гендиректор компании «ССК» Александр Мелишев.Инвестор выделит на строительство около 61 миллиарда рублей. Микрорайон будут строить поэтапно. Закончить все работы планируют до 2032 года. На новой территории построят как жилые дома, так и школу на 1 810 детей и даа детсада, в каждом из которы по 285 мест. Планируют строительство станции скорой помощи и пожарного депо.Градостроительный совет одобрил проект нового ЖК. Как сообщил Юрий Слюсарь, проект отвечает новой градостроительной политике и является полноценным местом для комфортной жизни людей.В первый день ПМЭФ-2025 Ростовская область заключила уже 12 соглашений, стоимостью в 111 миллионов рублей. Также регион договорился о создании перегрузочных комплексов на базе донских речных портов, запуске производства по изготовлению генераторов для атомных и тепловых электростанций на базе «Аттомаш» и строительстве завода по производству перекарбоната натрия, организации новых торговых и логистических объектов