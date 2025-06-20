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Содержание переправы на Зеленый остров в Ростове обойдется в 4 млн рублей

Содержание переправы на Зеленый остров в Ростове обойдется в 4 млн рублей
В Ростове на содержание понтонного моста через реку Дон на Зеленый остров потратят почти 4 миллиона рублей. Документы об этом опубликованы на сайте госзакупок.

Мост находится на улице 29-я Линия и ежедневно используется сотнями автомобилей и пешеходов. Рыбаки также любят проводить здесь время. В 2018 году мост затонул, и более 200 человек оказались на острове без возможности выбраться. Им помогли спасатели.

В этом году подрядчик будет следить за исправностью моста, разводить его, поддерживать порядок, проверять освещение и контролировать движение. Работы продлятся с 3 июля по 14 ноября 2025 года, то есть 135 дней. Получается, что один день работы подрядчика стоит около 30 тысяч рублей. Это меньше, чем в прошлом году, когда за день работы платили более 43 тысяч рублей.

Контракт на 4 миллиона рублей будет заключен с победителем тендера «Дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры». Финансирование поступает из городского бюджета.
Фото: соцсети
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