Содержание переправы на Зеленый остров в Ростове обойдется в 4 млн рублей

Фото: соцсети

В Ростове на содержание понтонного моста через реку Дон на Зеленый остров потратят почти 4 миллиона рублей. Документы об этом опубликованы на сайте госзакупок.Мост находится на улице 29-я Линия и ежедневно используется сотнями автомобилей и пешеходов. Рыбаки также любят проводить здесь время. В 2018 году мост затонул, и более 200 человек оказались на острове без возможности выбраться. Им помогли спасатели.В этом году подрядчик будет следить за исправностью моста, разводить его, поддерживать порядок, проверять освещение и контролировать движение. Работы продлятся с 3 июля по 14 ноября 2025 года, то есть 135 дней. Получается, что один день работы подрядчика стоит около 30 тысяч рублей. Это меньше, чем в прошлом году, когда за день работы платили более 43 тысяч рублей.Контракт на 4 миллиона рублей будет заключен с победителем тендера «Дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры». Финансирование поступает из городского бюджета.