Юрий Слюсарь на ПМЭФ подписал соглашение о создании в Азове крупного сельхозпредприятия

- Компания заявила о планах создать на новом производстве порядка 800 рабочих мест. Так что проект очень интересен. Правительство Ростовской области окажет инвестору поддержку – в частности, по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения, - отметил глава региона.

Фото: Правительство РО

Производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна откроют в Азове. Документ о реализации инвестпроекта подписали на ПМЭФ-2025 глава донского региона Юрий Слюсарь и президент группы компаний «РОСТ», генеральный директор компании «Амирост» Сергей Рукин 20 июня.Предполагаемая сумма инвестиций оценивается в 34,6 миллиарда рублей. Эффективность переработки на этом предприятии составит 1250 тонн кукурузы в сутки с получением крахмала и крахмалосодержащих продуктов.Юрий Слюсарь подчеркнул, что тема развития сельхозпереработки для Ростовской области особенно актуальна.Также на ПМЭФ-2025 подписали соглашение о создании второй очереди завода безалкогольных напитков на территории Ростовской области с производственной компанией «Лидер». Сумма вложений, выделенная на создание новых производственных мощностей, составит 1 миллиардов рублей.Напомним, что строительство первой очереди завода площадью свыше 16 тысяч квадратных метров завершилось в Аксайском районе в 2024 году. В 2025 году компания уже начала выпуск напитков. Выйти на запланированный уровень выпуска продукции в 200 миллионов литров соков и лимонадов в год «Лидер» намерен в 2030 году.