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В одном из бассейнов Ростова утонула 11-летняя девочка

В одном из бассейнов Ростова утонула 11-летняя девочка
В Ростове-на-Дону в спа-клубе утонула 11-летняя девочка. Она не смогла самостоятельно выбраться из воды.

В спа-клубе City Creek 21 июня произошла трагедия. По словам очевидцев, девочка отдыхала у бассейна. Внезапно она прыгнула в воду и не выплыла. Спасатели заметили её подозрительное поведение в воде и поспешили на помощь. Но, к сожалению, было уже поздно. Девочка погибла.

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека».

Прокуратура Ростовской области взяла под контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела.
Фото: соцсцети
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