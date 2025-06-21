В одном из бассейнов Ростова утонула 11-летняя девочка

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В Ростове-на-Дону в спа-клубе утонула 11-летняя девочка. Она не смогла самостоятельно выбраться из воды.В спа-клубе City Creek 21 июня произошла трагедия. По словам очевидцев, девочка отдыхала у бассейна. Внезапно она прыгнула в воду и не выплыла. Спасатели заметили её подозрительное поведение в воде и поспешили на помощь. Но, к сожалению, было уже поздно. Девочка погибла.Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека».Прокуратура Ростовской области взяла под контроль ход и результаты расследования этого уголовного дела.