В Ростовской области с молотка почти за 1 млн пытаются продать самоспасатели

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В Ростовской области на аукцион за 1 миллион рублей выставили самоспасатели, принадлежавшие угледобывающей компании. Сведения о предстоящих торгах опубликованы на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.На торги выставлены 40 индивидуальных средств защиты органов дыхания, применяемых в шахтах. Самоспасатель разработан для обеспечения безопасности от вредных газов, дефицита кислорода и высокой концентрации пыли при авариях. Общая стоимость лота составляет 924 955 рублей.Зарегистрироваться для участия в аукционе можно с 23 июня по 25 июля. Результаты торгов будут объявлены через пять дней после завершения приема заявок.ООО «Юг-Уголь Шолоховский» было зарегистрировано в феврале 2021 года в поселке Шолоховском, расположенном недалеко от Белой Калитвы. Компания занималась добычей и реализацией угля и антрацита.В декабре 2024 года суд признал предприятие несостоятельным (банкротом) из-за задолженности перед кредиторами, превышающей 22 миллиона рублей.