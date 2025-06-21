Фото: соцсцети

Во дворе жилого дома в Батайске обнаружили тело 15-летней девочки. Рядом с ней лежала веревка. Об этом стало известно от источника Donday.Происшествие произошло 19 июня в микрорайоне «Донская Чаша». По данным следственного управления СК по Ростовской области, девочка скончалась от удушья.Источник утверждает, что школьница жила в благополучной семье. Она активно готовилась к экзаменам и выпускному. Однако в последнее время её часто видели в подавленном состоянии. Кроме того, она посещала психолога.Ситуация находится под контролем следственных органов и городской прокуратуры.