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Во дворе жилого дома в Батайске обнаружили тело 15-летней девочки

Во дворе жилого дома в Батайске обнаружили тело 15-летней девочки
Во дворе жилого дома в Батайске обнаружили тело 15-летней девочки. Рядом с ней лежала веревка. Об этом стало известно от источника Donday.

Происшествие произошло 19 июня в микрорайоне «Донская Чаша». По данным следственного управления СК по Ростовской области, девочка скончалась от удушья.

Источник утверждает, что школьница жила в благополучной семье. Она активно готовилась к экзаменам и выпускному. Однако в последнее время её часто видели в подавленном состоянии. Кроме того, она посещала психолога.

Ситуация находится под контролем следственных органов и городской прокуратуры.
Фото: соцсцети
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