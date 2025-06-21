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Спасатели из Ростовской области эвакуировали женщину с гор Карачаево-Черкесии

Спасатели из Ростовской области эвакуировали женщину с гор Карачаево-Черкесии
Спасатели из Ростовской области успешно эвакуировали женщину с гор Карачаево-Черкесии, как сообщили в донском управлении МЧС.

Инцидент произошел 20 июня. Во время восхождения девушка поскользнулась на леднике Азовском и упала, получив травмы обеих ног. Пострадавшая не смогла самостоятельно подняться и вызвала спасателей.

Прибывшие сотрудники МЧС провели осмотр и приняли решение о транспортировке. Женщину поместили на носилки и доставили в ближайший поселок Хурзук. Там ее передали медицинским специалистам для дальнейшего лечения.
Фото: ГУ МЧС по РО
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