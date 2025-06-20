Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Подозреваемому в использовании рабского труда в Ростовской области продлили меру пресечения

Подозреваемому в использовании рабского труда в Ростовской области продлили меру пресечения
В Ростовской области 19 июня суд продлил меру пресечения Раджу Л., которого подозревают в использовании рабского труда. По данным DonDay, Аксайский районный суд оставил его под стражей еще на месяц — до 20 июля.

По информации следствия, несколько месяцев Радж Л. удерживал людей на ферме в Аксайском районе. Он лишил их связи и документов, заставляя бесплатно работать на полях рядом с хутором Слава Труда. Пленники получали скудное питание, а за неповиновение их могли наказывать.

Раджа Л. задержали 23 октября 2024 года. Ему предъявили обвинение по статье «Использование рабского труда». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото: следком
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.