Подозреваемому в использовании рабского труда в Ростовской области продлили меру пресечения

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В Ростовской области 19 июня суд продлил меру пресечения Раджу Л., которого подозревают в использовании рабского труда. По данным DonDay, Аксайский районный суд оставил его под стражей еще на месяц — до 20 июля.По информации следствия, несколько месяцев Радж Л. удерживал людей на ферме в Аксайском районе. Он лишил их связи и документов, заставляя бесплатно работать на полях рядом с хутором Слава Труда. Пленники получали скудное питание, а за неповиновение их могли наказывать.Раджа Л. задержали 23 октября 2024 года. Ему предъявили обвинение по статье «Использование рабского труда». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.