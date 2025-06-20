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Турист из Ростовской области скончался на горе Эльбрус

Турист из Ростовской области скончался на горе Эльбрус
Турист из Ростовской области скончался при восхождении на гору Эльбрус. Происшествие случилось 20 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС Кабардино-Балкарской Республики.

По предварительным данным, группа альпинистов около 20:00 заместила на тропе тело. Подойдя поближе, они увидели мужчину без признаков жизни. На место сразу же вызвали МЧС.

На место прибыли восемь спасателей. Погибшим оказался 35-летний житель донского региона. Он совершал одиночное восхождение на высоте в 5100 метров. При каких обстоятельствах мужчина погиб, не сообщается.

Вероятнее всего на высоте у мужчины началась горная болезнь.
Фото: ГУ МЧС Кабардино-Балкарской Республики.
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