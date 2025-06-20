Турист из Ростовской области скончался на горе Эльбрус

Фото: ГУ МЧС Кабардино-Балкарской Республики.

Турист из Ростовской области скончался при восхождении на гору Эльбрус. Происшествие случилось 20 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС Кабардино-Балкарской Республики.По предварительным данным, группа альпинистов около 20:00 заместила на тропе тело. Подойдя поближе, они увидели мужчину без признаков жизни. На место сразу же вызвали МЧС.На место прибыли восемь спасателей. Погибшим оказался 35-летний житель донского региона. Он совершал одиночное восхождение на высоте в 5100 метров. При каких обстоятельствах мужчина погиб, не сообщается.Вероятнее всего на высоте у мужчины началась горная болезнь.