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Один БПЛА сбили над Ростовской областью

Один БПЛА сбили над Ростовской областью
Над Ростовской областью сбили беспилотник, сообщило Минобороны РФ.

Беспилотник самолетного типа был уничтожен 20 июня между 12:00 и 15:00. В это же время еще один беспилотник сбили над Астраханской областью.

Ранее в регионе объявили об угрозе атаки БПЛА.
Фото: Ростов ру
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