В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла массовая авария

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области произошла массовая авария. ДТП случилось 20 июня в Аксайском районе.По предварительным данным, 20-летняя девушка на «Черри Тигр 4 Про» ехала на 1073-м километре трассы. Она не соблюла дистанцию на дороге и машина протаранила «Ладу Калину», за рулем которой сидел 21-летний водитель. От сильного удара «Лада» врезалась в «Джили Белджи» под управлением 44-летнего мужчины.В госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что машины получили механические повреждения.