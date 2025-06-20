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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла массовая авария

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла массовая авария
На трассе в Ростовской области произошла массовая авария. ДТП случилось 20 июня в Аксайском районе.

По предварительным данным, 20-летняя девушка на «Черри Тигр 4 Про» ехала на 1073-м километре трассы. Она не соблюла дистанцию на дороге и машина протаранила «Ладу Калину», за рулем которой сидел 21-летний водитель. От сильного удара «Лада» врезалась в «Джили Белджи» под управлением 44-летнего мужчины.

В госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что машины получили механические повреждения.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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