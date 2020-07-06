На Дону число заболевших коронавирусом достигло 10 350

В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось ещё на 94 человека. Таким образом, по данным на утро 8 июля, количество пациентов с COVID-19 составило 10 350. Об этом сообщили в правительстве региона.Накануне в области вырос коэффициент распространения коронавируса. 7 июля он приблизился к единице. При этом количество новых выявляемых случаев заражения ежедневно снижается. На прошлой неделе в среднем за сутки прирост заболевших колебался от 90 до 97 человек.В России за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился ещё у 6 562 человек. Всего в стране на 8 июля зарегистрировано 700 792 заболевших COVID-19. Скончались 10 667 пациентов, в том числе 173 - за последние сутки.