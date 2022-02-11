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В Ростовской области за сутки COVID-19 победили 4 115 человек

В Ростовской области за сутки COVID-19 победили 4 115 человек

В Ростовской области за минувшие сутки справиться с коронавирусной инфекцией удалось 4 115 жителям. Они прошли повторное тестирование, результаты оказались отрицательными. Об этом сообщает правительство донского региона.

По данным на 15 февраля, в стационарах ковидных госпиталей лечатся чуть более трех с половиной тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 28 человек, на неинвазивной ИВЛ – 269 человек.

Общее число выздоровевших за весь период пандемии составило 203 695 человек.
Фото: Яндекс.Новости
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