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На Дону за сутки число выздоровевших от COVID-19 перевалило за тысячу

На Дону за сутки число выздоровевших от COVID-19 перевалило за тысячу

В Ростовской области справиться с коронавирусом за минувшие сутки удалось 1 022 жителям. У них больше не проявляются симптомы COVID-19, а результаты ПЦР-тестов оказались отрицательными. Об этом сообщают в региональном правительстве.

В стационарах ковидных госпиталей лечение продолжают 2 772 пациента с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 18 человек, их ввели в искусственную кому. Еще 232 человека подключили к неинвазивной ИВЛ. Это значит, что они могут дышать самостоятельно, но с помощью масок и мундштуков.

При этом встречаются случаи, когда переболевший ковидом человек заболевает повторно. В таких ситуациях помогают вакцинация или коллективный иммунитет.

За весь период пандемии в регионе число выздоровевших составило 187 956. Несмотря на внушительные цифры, ситуация с заболеваемостью куда хуже. Ежедневно коронавирус подтверждается почти у трех тысяч человек. За минувшие сутки это 2 950 заболевших. Преобладающим практически по всей Ростовской области стал омикрон.
Фото: fisika.home.nov.ru
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