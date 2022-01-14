На Дону за сутки от коронавируса вылечились 217 человек

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В Ростовской области за минувшие сутки справиться с коронавирусной инфекцией удалось 217 жителям. Они уже сделали ПЦР-тесты, и результат оказались отрицательными. Об этом сообщает правительство донского региона.С начала пандемии число выздоровевших составило 181 073. Продолжает бороться с опасной инфекцией 2 021 пациент с подтвержденным коронавирусом. На инвазивной ИВЛ, в тяжелом состоянии, находятся 25 человек, на неинвазивной ИВЛ – 208 человек.Отметим, что число заболевших за весь период пандемии резко возросло. Сейчас это 200 131 житель Ростовской области. За сутки коронавирус подхватили 539 человек.