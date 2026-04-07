В Ростовской области за сутки 6 апреля спасатели МЧС ликвидировали семь пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.В результате одного из пожаров был спасён человек. Также спасателями было потушено три очага возгорания сухой растительности, общая площадь которых составила 510 квадратных метров.Сотрудники МЧС также приняли участие в ликвидации последствий пяти ДТП, в которых удалось спасти двух человек.Для выполнения этих задач были привлечены 188 специалистов и 47 единиц техники.На следующий день, 7 апреля, запланировано проведение 66 мероприятий по сжиганию сухой растительности в 22 муниципальных образованиях региона.