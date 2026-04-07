В Ростовской области за сутки 6 апреля спасатели МЧС ликвидировали семь пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В результате одного из пожаров был спасён человек. Также спасателями было потушено три очага возгорания сухой растительности, общая площадь которых составила 510 квадратных метров.

Сотрудники МЧС также приняли участие в ликвидации последствий пяти ДТП, в которых удалось спасти двух человек.

Для выполнения этих задач были привлечены 188 специалистов и 47 единиц техники.

На следующий день, 7 апреля, запланировано проведение 66 мероприятий по сжиганию сухой растительности в 22 муниципальных образованиях региона.
Фото: ГУ МЧС по РО
Еще по теме:

