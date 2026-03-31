За 30 марта в Ростовской области погибли пять дончан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В течение дня было ликвидировано 14 техногенных пожаров и три возгорания сухой растительности. Во время тушения пожаров удалось спасти двух человек. К сожалению, два жителя Ростовской области погибли.

Сотрудники МЧС также принимали участие в ликвидации последствий четырёх ДТП, в которых погибло три человека. Всего в спасательных операциях было задействовано 156 специалистов и 39 единиц техники.

На 31 марта запланировано проведение 101 мероприятия по выжиганию сухой растительности в 27 муниципальных образованиях региона.
Фото: ГУ МЧС по РО
