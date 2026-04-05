За сутки 4 апреля в Ростовской области потушили 12 пожаров

За сутки 4 апреля в Ростовской области было ликвидировано 12 пожаров. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, огнеборцы справились с девятью техногенными и тремя ландшафтными возгораниями.

Кроме того, спасатели выезжали на места четырех дорожно-транспортных происшествий для оказания помощи и ликвидации последствий аварий.

Всего для выполнения всех задач в течение суток были задействованы 148 человек личного состава и 37 единиц специальной техники.

Напомним, что днем 5 апреля в Ростовской области были запланированы 29 контролируемых выжиганий сухой растительности на территории 11 муниципальных образований. Такие меры направлены на профилактику крупных пожаров и поддержание пожарной безопасности в регионе.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
