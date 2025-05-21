В Ростовской области потушили пять техногенных пожаров за сутки

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области за прошедшие сутки ликвидированы пять пожаров, вызванных техническими причинами. Эти данные были предоставлены региональным управлением МЧС.Согласно информации от ведомства, в общей сложности 68 пожарных и спасателей на 17 транспортных средствах были задействованы для тушения пожаров в течение 20 мая.Кроме того, специалисты также были направлены на устранение последствий шести дорожно-транспортных происшествий.