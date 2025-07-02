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В Ростовской области за сутки ликвидировали 11 техногенных пожаров

В Ростовской области за сутки ликвидировали 11 техногенных пожаров
За прошедшие сутки в Ростовской области ликвидировали 11 возгораний техногенного характера. Об этом стало известно от представителей регионального управления МЧС.

Для ликвидации последствий происшествий были задействованы 188 специалистов и 47 единиц техники.

По информации ведомства, 1 июля в Ростовской области произошло четыре пожара на открытой местности, а также пять дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых удалось спасти двух человек.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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