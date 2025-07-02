В Ростовской области за сутки ликвидировали 11 техногенных пожаров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

За прошедшие сутки в Ростовской области ликвидировали 11 возгораний техногенного характера. Об этом стало известно от представителей регионального управления МЧС.Для ликвидации последствий происшествий были задействованы 188 специалистов и 47 единиц техники.По информации ведомства, 1 июля в Ростовской области произошло четыре пожара на открытой местности, а также пять дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых удалось спасти двух человек.