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В Ростовской области за сутки 12 человек скончались от последствий COVID-19

В Ростовской области за сутки 12 человек скончались от последствий COVID-19
В Ростовской области за сутки скончались 12 человек с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

По данным на 7 мая, в регионе за сутки в регистре умерших прибавилось 12 человек. Это восемь женщин от 60 до 92 лет, а также четверо мужчин от 63 до 79 лет. У всех умерших были хронические заболевания, которые способствовали тяжелому течению инфекции. Это сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и ожирение.

За весь период жертвами COVID-19 в области стали 4 118 человек из 89 492 зараженных коронавирусом. Как видно по цифрам, около 90% уже победили болезнь или продолжают лечение.

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