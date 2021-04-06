В Ростовской области от последствий коронавируса скончались 26 человек

Медики продолжают регистрировать новые смертельные случаи от последствий коронавируса. Последние данные на 8 апреля сообщает правительство Ростовской области.За минувшие сутки от последствий опасной инфекции скончались 26 человек.Это 12 женщин возрастом от 65 до 89 лет, а также 14 мужчин от 52 до 85 лет. У всех умерших были сопутствующие заболевания, которые способствовали тяжелому течению COVID-19. Всего с начала пандемии в области скончались 3745 дончан.Количество зараженных инфекцией в регионе также продолжает расти. За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 239, а всего диагноз был поставлен 82761 дончанину. Более 90% из этого числа уже победили заболевание.