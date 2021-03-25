В Ростовской области более 3,5 тысяч человек стали жертвами коронавируса

Число умерших от коронавируса в Ростовской области превысило 3,5 тысячи человек, из которых 24 дончанина скончались за последние сутки.По данным регионального правительства на 27 марта, от опасного вируса скончались 10 женщин, 56, 64, 69, 70, 73, две по 74 года, 75, 79, 88 лет, и 14 мужчин – 53, 56, 60, двое по 67 лет, 69, 70, 72, 78, 80, 81, 82, 84, 86 лет. У всех умерших от инфекции были хронические заболевания, которые способствовали тяжелому течению болезни.Кроме того, новыми зараженными за сутки стали 244 жителя Ростовской области. Общее число заболевших в регионе приблизилось к 80 тысячам человек.