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В Ростовской области за последние сутки никто не умер от COVID-19

В Ростовской области за последние сутки никто не умер от COVID-19
В донском регионе за последние 24 часа никто не умер от коронавируса. Об этом говорится на сайте правительства Ростовской области.

По состоянию на 20 июня в регионе насчитывают 4 610 смертей от COVID-19.

По мнению специалистов, в возрастной группе до 39 лет уровень смертности составляет всего 0,2% и с возрастом увеличивается: у сорокалетних риск умереть от коронавируса составляет 0,4%, у пятидесятилетних — 1,3%, к 70 годам доходит до 8% и продолжает расти.

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