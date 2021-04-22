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Еще 199 человек вылечили от коронавируса в Ростовской области

Еще 199 человек вылечили от коронавируса в Ростовской области
В донском регионе еще 199 человек вылечили от коронавируса. Информация об этом размещена на портале правительства Ростовской области.

С начала эпидемии заболевание побороли 77 716 дончан. Лечение COVID-19 симптоматическое, как при ОРВИ. В тяжелых случаях, когда развивается вирусная пневмония (причина большинства смертей от этого коронавируса), может помочь только искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с помощью специальных медицинских аппаратов.

Смертность от коронавируса COVID-19 на данный момент составляет около 3%, это выше летальности тяжелого сезонного гриппа, но по разным популяциям данные разнятся. При этом дети, подростки и молодые взрослые практически не умирают. Смертность увеличивается с возрастом и после 65 лет составляет более 10% (цифры наверняка будут меняться с увеличением количества больных).

Наряду с выздоровевшими растет и число заболевших. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 235 человек, а общее число зараженных достигло 86 810.

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