Еще 199 человек вылечили от коронавируса в Ростовской области

В донском регионе еще 199 человек вылечили от коронавируса. Информация об этом размещена на портале правительства Ростовской области.С начала эпидемии заболевание побороли 77 716 дончан. Лечение COVID-19 симптоматическое, как при ОРВИ. В тяжелых случаях, когда развивается вирусная пневмония (причина большинства смертей от этого коронавируса), может помочь только искусственная вентиляция легких (ИВЛ) с помощью специальных медицинских аппаратов.Смертность от коронавируса COVID-19 на данный момент составляет около 3%, это выше летальности тяжелого сезонного гриппа, но по разным популяциям данные разнятся. При этом дети, подростки и молодые взрослые практически не умирают. Смертность увеличивается с возрастом и после 65 лет составляет более 10% (цифры наверняка будут меняться с увеличением количества больных).Наряду с выздоровевшими растет и число заболевших. Так, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 235 человек, а общее число зараженных достигло 86 810.