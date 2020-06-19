Коэффициент распространения коронавируса продолжает расти в Ростовской области

В донском регионе коэффициент распространения коронавируса продолжает расти. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По состоянию на 21 июня показатель равен 0,91, что на 0,02 больше, чем за предыдущие сутки. Показатель количества инфицированных также увеличился до 203,2. Несмотря на это, ограничения, введенные на Дону, продолжают снимать. Работать спортзалам и магазинам площадью до 800 квадратных метров разрешат с 22 июня.Всего на территории донского региона зафиксировано 8 534 случая заражения вирусом COVID-19. Только за последние сутки инфекцию подхватили еще 153 человека. Жертвами опасного вируса уже стали 90 пациентов.