В донском регионе продолжает расти коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области снова увеличился коэффициент распространения COVID-19. Данные на 29 июля предоставило региональное правительство.На сегодняшний день коэффициент распространения коронавируса - 1,09. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей области тоже вырос и к 29 июля достиг значения 301,6. Еще вчера он составлял 298,4.Напомним, за последние сутки в Ростовской области еще 136 человек заразились COVID-19. Всего заболевших в регионе - 12 674. Жертвами коронавируса за последние сутки стали еще пять человек. На сегодняшний день ситуация в регионе с COVID-19 остается напряженной. Есть вероятность того, что область может вернуться к прежним ограничениям.Фото: