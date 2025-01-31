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В Ростовской области за ночь сбили 25 дронов

В Ростовской области за ночь сбили 25 дронов
В ночь на 31 января в Ростовской области силы ПВО сбили 25 беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны были уничтожены в следующих городах: Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также в Азовском, Чертковском, Октябрьском сельском, Тарасовском, Красносулинском, Миллеровском и Зерноградском районах.

По данным оперативных служб, пострадавших нет.

Однако в Красносулинском районе, возле хутора Грачев, в результате падения обломков беспилотника произошел обрыв проводов. На место происшествия выехали дежурные службы.

Информация о последствиях в других городах и районах Ростовской области уточняется.
Фото: Ростов ру
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