Силы ПВО сбили 7 беспилотников над Ростовской областью

Фото: ростов ру

Силы и средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. В ночь на 24 января дроны были уничтожены на территории Миллеровского, Тарасовского и Шолоховского районов.- Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, - сообщил Юрий Слюсарь.Напомним, что 22 января детский сад временно перестал работать из-за падения обломков беспилотников. В ночь на 22 января над регионом были сбиты 15 беспилотников. Они были замечены в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах.