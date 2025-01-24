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Силы ПВО сбили 7 беспилотников над Ростовской областью

Силы ПВО сбили 7 беспилотников над Ростовской областью
Силы и средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников на Ростовскую область. В ночь на 24 января дроны были уничтожены на территории Миллеровского, Тарасовского и Шолоховского районов.

- Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, - сообщил Юрий Слюсарь.

Напомним, что 22 января детский сад временно перестал работать из-за падения обломков беспилотников. В ночь на 22 января над регионом были сбиты 15 беспилотников. Они были замечены в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах.
Фото: ростов ру
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