В Ростовской области за неделю выявили 20 тысяч новых случаев заражения ОРВИ

Фото: Ростов ру

В Ростовской области появились новые случаи заражения острой респираторно-вирусной инфекцией. С 22 по 28 января свыше 20 тысяч человек заболели.По данным регионального Роспотребнадзора, около половины подхвативших болезнь — это дети до 14 лет. Общий уровень заболеваемости по сравнению с прошлой неделей вырос на 7,6%. Тогда инфекцию выявили у 19 тысяч граждан.При появлении симптомов болезни врачи рекомендуют сразу обращаться к терапевту. Специалист сможет поставить диагноз и назначить подходящие лекарственные препараты.Чаще всего ОРВИ передается воздушно-капельным путем. Для профилактики врачи рекомендуют носить маску в местах с большим скоплением людей, правильно питаться, принимать витамины, а также заниматься спортом.