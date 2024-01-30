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В Ростовской области за неделю выявили 20 тысяч новых случаев заражения ОРВИ

В Ростовской области за неделю выявили 20 тысяч новых случаев заражения ОРВИ
В Ростовской области появились новые случаи заражения острой респираторно-вирусной инфекцией. С 22 по 28 января свыше 20 тысяч человек заболели.

По данным регионального Роспотребнадзора, около половины подхвативших болезнь — это дети до 14 лет. Общий уровень заболеваемости по сравнению с прошлой неделей вырос на 7,6%. Тогда инфекцию выявили у 19 тысяч граждан.

При появлении симптомов болезни врачи рекомендуют сразу обращаться к терапевту. Специалист сможет поставить диагноз и назначить подходящие лекарственные препараты.

Чаще всего ОРВИ передается воздушно-капельным путем. Для профилактики врачи рекомендуют носить маску в местах с большим скоплением людей, правильно питаться, принимать витамины, а также заниматься спортом.
Фото: Ростов ру
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