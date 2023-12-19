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В Ростовской области за неделю ОРВИ заболели около 20 тысяч человек

В Ростовской области за неделю ОРВИ заболели около 20 тысяч человек
В Ростовской области зарегистрированы новые случаи заболевания ОРВИ. Данные опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Около 20 тысяч ростовчан заболели ОРВИ за неделю, что ниже уровня показателя прошлой на 3,9%. В ведомстве сообщили, что 48% от всех подхвативших болезнь - это дети до 14 лет.

Также зафиксировали 63 случая гриппа. Заболевшие не были привиты.

Чтобы избежать заболевания, советуют соблюдать меры предосторожности. В местах скоплениях людей стоит носить маску. Нужно соблюдать личную гигиену.

Кроме того, при появлении симптомов болезни лучше не заниматься самолечением, а сразу идти к врачу. Специалист поставит диагноз и пропишет курс лечения.
Фото: Ростов ру
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