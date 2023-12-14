Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За неделю более 20 тысяч жителей Ростовской области заболели ОРВИ

За неделю более 20 тысяч жителей Ростовской области заболели ОРВИ
В Ростовской области выявили новые случаи заражения острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ). Актуальные данные за период с 4 по 10 декабря опубликовали специалисты регионального Роспотребнадзора.

В числе заболевших - 20,7 тысячи человек. Почти половина из них (49%, или 10,1 тысячи) составляют дети младше 14 лет. По сравнению с прошлой неделей, с 27 ноября по 3 декабря, показатели выросли на 9,6%. Тогда ОРВИ обнаружили у 19 тысяч человек.

Чтобы снизить риск заражения, врачи рекомендуют носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.