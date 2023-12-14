За неделю более 20 тысяч жителей Ростовской области заболели ОРВИ

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области выявили новые случаи заражения острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ). Актуальные данные за период с 4 по 10 декабря опубликовали специалисты регионального Роспотребнадзора.В числе заболевших - 20,7 тысячи человек. Почти половина из них (49%, или 10,1 тысячи) составляют дети младше 14 лет. По сравнению с прошлой неделей, с 27 ноября по 3 декабря, показатели выросли на 9,6%. Тогда ОРВИ обнаружили у 19 тысяч человек.Чтобы снизить риск заражения, врачи рекомендуют носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки.