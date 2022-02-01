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В Ростовской области за минувшие сутки COVID-19 унес жизни 11 человек

В Ростовской области за минувшие сутки COVID-19 унес жизни 11 человек

В Ростовской области за сутки справиться с последствиями коронавируса не смогли 11 человек. О новых умерших рассказали в правительстве донского региона.

Среди погибших - десять женщин в возрасте от 56 до 85 лет и 85-летний мужчина. Результаты вскрытия показали, что у них были хронические заболевания, такие как гипертония, онкология, ожирение, сахарный диабет и другие. Ослабленный иммунитет и поражение некоторых органов этими болезнями и привели к смерти. То есть коронавирус, попадая в организм, провоцирует обострение имеющихся заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 10 059 человек. И коронавирусная инфекция продолжает набирать обороты. За минувшие сутки ковид выявили у 2 950 человек. При этом практически во всех территориях региона преобладает омикрон.
Фото: ria.ru
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