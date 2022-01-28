За сутки в Ростовской области от последствий коронавируса скончались 10 человек

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В Ростовской области за минувшие сутки с последствиями коронавирусной инфекции не смогли справиться десять человек. Общее число погибших перевалило за десять тысяч. Ситуация продолжает ухудшаться. Об этом сообщает правительство донского региона.Среди умерших - 70-летний мужчина и девять женщин, которым было от 69 до 90 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями, обострение которых и стало причиной смерти. То есть коронавирус, попадая в организм, бьет по таким недугам, как ожирение, онкология, сахарный диабет и другие.За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 10 021 жителя Ростовской области. Среди погибших есть дети.