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За сутки в Ростовской области от последствий коронавируса скончались 10 человек

За сутки в Ростовской области от последствий коронавируса скончались 10 человек

В Ростовской области за минувшие сутки с последствиями коронавирусной инфекции не смогли справиться десять человек. Общее число погибших перевалило за десять тысяч. Ситуация продолжает ухудшаться. Об этом сообщает правительство донского региона.

Среди умерших - 70-летний мужчина и девять женщин, которым было от 69 до 90 лет. Все они страдали хроническими заболеваниями, обострение которых и стало причиной смерти. То есть коронавирус, попадая в организм, бьет по таким недугам, как ожирение, онкология, сахарный диабет и другие.

За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 10 021 жителя Ростовской области. Среди погибших есть дети.
Фото: yandex.ru
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