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В Ростовской области еще 11 человек не смогли перенести коронавирус

В Ростовской области еще 11 человек не смогли перенести коронавирус

В Ростовской области за минувшие сутки с последствиями коронавирусной инфекции не справились 11 человек. Об этом сообщает региональное правительство.

Среди умерших - девять женщин в возрасте от 61 года до 94 лет и двое мужчин - 70 и 85 лет. Они страдали хроническими заболеваниями, среди которых - онкология, ожирение, сахарный диабет, гипертония и другие. Ковид ударил по уже ослабленному иммунитету и обострил болезни. Все эти факторы и стали причинами смерти.

За весь период в донском регионе коронавирусная инфекция унесла жизни 10 048 человек. Среди них были дети.

Сейчас в регионе продолжает набирать обороты пандемия. Число заболевших за сутки приблизилось к отметке в три тысячи человек. Омикрон преобладает практически во всех территориях Ростовской области.
Фото: Яндекс.Новости
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