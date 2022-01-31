В Ростовской области еще 11 человек не смогли перенести коронавирус

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В Ростовской области за минувшие сутки с последствиями коронавирусной инфекции не справились 11 человек. Об этом сообщает региональное правительство.Среди умерших - девять женщин в возрасте от 61 года до 94 лет и двое мужчин - 70 и 85 лет. Они страдали хроническими заболеваниями, среди которых - онкология, ожирение, сахарный диабет, гипертония и другие. Ковид ударил по уже ослабленному иммунитету и обострил болезни. Все эти факторы и стали причинами смерти.За весь период в донском регионе коронавирусная инфекция унесла жизни 10 048 человек. Среди них были дети.Сейчас в регионе продолжает набирать обороты пандемия. Число заболевших за сутки приблизилось к отметке в три тысячи человек. Омикрон преобладает практически во всех территориях Ростовской области.